英皇般咸道住宅the MVP涉117伙　最大五房2990呎、設室外游泳池

英皇酒店集團旗下般咸道28號住宅項目，今日（5日）正式命名為the MVP，項目已上載樓書共提供117伙，戶型涵蓋兩房至五房，當中主打兩房佔57%。發展商表示，明日11點接受VIP預約參觀三房示位。



項目共提供117伙，實用面積425至2,990平方呎，戶型涵蓋兩房至五房，當中兩房佔67伙、實用面積454至643平方呎；三房佔39伙、實用面積899至1,469平方呎；四房佔4伙、實用面積1,469平方呎，另設7伙特色戶、實用面積425至2,990平方呎。

周內公布銷售安排 最快下周開售

英皇國際副主席楊政龍表示，項目周內將公布銷售安排，最快下周開售，定價參考港島區一手新盤。

後市方面，他續指觀乎市場期待減息，相信屆時將利好樓市及提振成交，故選擇現階段推售新盤。談及新一份施政報告，楊政龍希望，政府能公布更多提振樓市政策，包括推出「購房通」及放寬印花稅等。

英皇國際副主席楊政龍（左二）

最大五房2990呎 設室外游泳池

項目標準樓層一梯6伙，共用三部升降機。當中最細一伙為6樓E室，實用面積425平方呎、屬兩房連開放式廚房間隔，連263平方呎平台。另最大一伙為30樓A室，實用面積2990平方呎、屬五房連儲物室間隔，連2308平方呎天台，內置樓梯上落，設室外游泳池。

