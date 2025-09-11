新世界九龍城瑧博示範單位曝光　三房戶採波希米亞概念｜多圖

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博，首度開放一伙已裝飾三房示範單位予傳媒參觀。



今次開放的已裝修示範單位，參考18樓A室為藍本設計，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積607平方呎。單位採波希米亞概念，樓高3.5米。客飯廳整體色調以大自然為靈感，選用柔和基調，並以點綴色調作對比。牆身特設健身架，供住戶在家隨時鍛鍊。

飯廳配備六人飯枱

飯廳配備可容納六人的飯枱後，仍空間闊落，適合家庭客所需。露台及工作平台門以落地玻璃門設計，無縫連接客飯廳並引光入室。另外，廚房採梗廚設計 ，並配置德國家電，包括煤氣煮食爐及蒸焗爐等。

主人睡房採L型特大窗戶

而主人睡房以前衛風格設計，規劃細緻，儲物空間 、梳妝檯 、掛衣區及工作書檯俱全，房內窗戶採L型特大設計，引入充沛自然光。另一間睡房特設書檯，搭配大角窗引入自然光，方便住戶辦公。最後一睡房則配備床 、衣帽架與書檯連櫃，布局俐落。

主人房浴室及單位浴室方面，均精心採用明廁設計，提供良好的自然通風及充足的自然採光。浴室設有多功能鏡櫃，採用雙插座設計，提供 USB和電源插座，更預留空間放置風筒等小型家電用品。另面盆櫃設拉出式儲物空間。

項目涉120伙 一房至三房

項目住宅部分設兩大區域，當中3樓至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度為3.5米，26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度為4米。標準樓層一梯6伙，共用兩部升降機。

戶型涵蓋一房至三房，實用面積244至607平方呎，當中一房共39伙，實用面積244至252平方呎； 兩房共38伙，實用面積330至335平方呎；三房共38伙，實用面積580及607平方呎，另設5伙特色單位，實用面積244至607平方呎。