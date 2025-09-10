中原跑道區旗艦店開幕　全線337間分店　前線員工按年增200人

中原地產旗下首個跑道區旗艦店今日（10日）正式開幕。中原表示，目前中原地產共有338間門店，較去年增加14間，前線員工約有4,700人，亦於跑道區內開設全港首間跑道區旗艦店。



中原全線337間分店 前線員工按年增200人

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德住宅近年的供應重心由城中心區伸延至跑道區。根據中原分行的數據統計，今年首8個月，啟德區錄得1,276宗一手新盤成交，其中962宗位於跑道地區，佔比高達75%。中原地產亦在跑道區內開設全港首間旗艦店，店舖面積達1,700平方呎，內設多個專營跑道區項目的組別，為客戶提供實體支援。

目前中原全線共有337間分店，較去年增加了14間，前線員工數量約有4700人，較去年增加了約200人。

中原施俊嶸：對市場前景保持樂觀

中原集團行政總裁施俊嶸表示，近期市況好轉，集團對市場前景保持樂觀。目前一手銷售量持續上升，隨著貨尾單位逐漸售出，其實新盤庫存量並無想像中多，樓價將觸底反彈。

中原集團行政總裁施俊嶸。

陳永傑：料本月一手成交有2500宗創10個月新高

市況方面，陳永傑期望本月樓市有兩大利好消息，首先，下星期三將公布新一份施政報告，市場充斥不同的施政建議，包括將100元印花稅的樓價擴展至600萬元，及建議放寬「新投資移民」的買樓規定，降低購買住宅物業的門檻。

另外，美國聯儲局即將議息，倘若香港銀行跟隨，供樓成本便可即時下降，提升買家的入市意欲，預計本月一手成交有2,500宗，創10個月新高。