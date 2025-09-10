恒地土瓜灣壹沐最快周日首輪開售　暫收1300票、超額7倍

恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第一期，將於日內上載首張銷售安排，不排除加推第3張價單單位，涉及不少於42伙單位，料價錢有機會上調；預計最快本周日開售。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，截至今日，項目已錄得約1,300票認購登記，按已推出的兩張價單約162伙計算，超額認購約7倍。因此項目預計於日內加推第三張價單，單位不少於42伙，並上載首張銷售安排。項目預計最快於本週日開售。

頂層四房料招標推出、意向呎價2.5萬至3萬

另外，林達民亦介紹了項目面積最大的特色單位戶型設計，單位位處頂層33樓A室，實用面積832平方呎，付連416平方呎平台及734平方呎天台，戶型為第一期內唯一一伙四房雙套間隔。單位的平台位置設有樓梯直接通往天台。單位預計將以招標形式出售，意向呎價由25,000至30,000元。