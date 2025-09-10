拍賣會旺場200客出席　何文田瑧樺納米銀主盤361萬沽、狂蝕3成

近期樓市氣氛有所好轉，帶動私人拍賣場交投增加，出席人數更加出現「爆場」情況。環亞拍賣昨日（9日）舉行拍賣會，吸引多達約200人出席，「逼爆」拍賣場，競投氣氛熱烈。



最終該拍賣會合共拍出9項物業，主要為銀主單位，當包括何文田單幢樓瑧樺銀主盤，以361萬元沽出，較6年前貶值3成。



↓↓私人拍賣會吸引200人出席↓↓

瑧樺納米銀主盤361萬沽 搶高34.7%仍蝕160萬

最多人爭購的物業為何文田單幢樓瑧樺銀主盤，單位為為瑧樺低層B3室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔。圖片可見，單位保留了發展商提供的裝修，狀態新淨，整體開則方正，客廳外連露台。

單位開價268萬元，折合呎價約13,202元。該銀主單位最終搶高約34.7%至361萬元賣出，成交呎價約17,783元。

據悉，原業主於2019年5月以521.4萬元一手買入單位，其後因斷供而被銀主收樓。

↓↓瑧樺低層B3室↓↓

此外，瑧樺12樓A5室亦於同場賣出，實用面積約288平方呎，開價368萬元，搶高約4成至520萬元沽出，呎價約18,056元。原業主於2019年以約728.2萬元一手購入單位，即貶值約29%。