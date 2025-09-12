CCL報138.74點、單周反彈1.20%　指數為今年第3高

中原城市領先指數CCL最新報138.74點，按周升1.20%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，減息預期升溫，刺激樓價單周升幅擴大，今周CCL為2025年第3高，向上迫近今年初139.25點高位，現時相差0.51點或0.37%。近6周指數一周升一周跌，波幅忽大忽小，短期樓價走勢持續反覆微升。下周美國議息及施政報告，會否帶來利好消息推動樓價突破向上，仍有待觀察。



今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL近15周十升五跌，較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升2.65%，2025年樓價暫時累升0.80%。

樓價指數較高峰累跌27.49%

最新指數較2025年3月財案前134.89點低位升2.85%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升2.12%，但依然較2021年8月191.34點歷史高位跌27.49%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報140.77點，按周升1.38%，指數創2024年8月初後的57周新高。CCL(中小型單位)報139.07點，按周升1.22%，指數為今年第3高。CCL Mass及CCL(中小型單位)近6周同樣一周升一周跌，走勢反覆向上微升。CCL(大型單位)報137.00點，按周升1.01%。

四區樓價三升一跌 新界西CCL_Mass按周升2.36%

四區樓價三升一跌。新界西CCL_Mass報128.17點，按周升2.36%，連跌2周後反彈，指數為今年第3高。九龍CCL_Mass報139.72點，按周升2.19%，連升2周共2.26%，指數創2024年8月初後的57周新高。新界東CCL_Mass報154.61點，按周升1.80%，終止2周連跌，指數創2024年7月中後的60周新高。港島CCL_Mass報136.79點，按周跌1.01%，連跌2周共2.65%。

2025年八大樓價指數計，CCL累升0.80%，CCL Mass升1.91%，CCL(中小型單位)升1.51%，CCL(大型單位)跌2.73%，港島跌1.28%，九龍升4.42%，新界東升4.20%，新界西跌0.15%。