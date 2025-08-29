CCL報138.11點、按周升0.15%　分析：短期樓價持續反覆微升

中原城市領先指數CCL最新報138.11點，按周升0.15%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL單周升幅明顯收窄，近4周一升一跌，走勢反覆向上，但升勢有所放緩。發展商積極推售一手新盤搶去市場焦點，而且部份二手業主收窄議價空間，買賣雙方處於拉鋸局面，成交減慢，CCL連續6周在137到138點水平爭持。



料短期樓價持續反覆微升

近期拆息回升，重上3厘，令H按息重回封頂息率，但大型銀行按揭取態正面，加上市場憧憬9月減息及期望施政報告會有利好樓市措施，相信短期樓價持續反覆微升。展望CCL上試今年初139.25點高位，現時相差1.14點或0.83%。

較2021年歷史高位跌27.82%

今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL近13周九升四跌，較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升2.18%，2025年樓價暫時累升0.34%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升2.39%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.66%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.82%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報140.14點，按周微升0.07%。CCL(中小型單位)報138.55點，按周升0.12%。CCL Mass及CCL（中小型單位）近4周同樣一周升一周跌，走勢反覆向上微升。CCL（大型單位）報135.78點，按周升0.30%，結束4周連跌回升。

港島CCL_Mass報140.52點，按周升2.17%。

四區樓價一升三跌

四區樓價，一升三跌，走勢繼續反覆。港島CCL_Mass報140.52點，按周升2.17%，指數近4周持續一升一跌，上下波幅均逾2%較大。九龍CCL_Mass報136.63點，按周跌0.38%，連跌4周共2.03%。新界東CCL_Mass報153.98點，按周跌0.21%，指數仍為2024年7月中後的58周次高，近6周走勢持續一升一跌。新界西CCL_Mass報126.80點，按周跌1.24%，連升2周後回軟。

2025年八大樓價指數計，CCL累升0.34%，CCL Mass升1.46%，CCL（中小型單位）升1.13%，CCL（大型單位）跌3.60%，港島升1.41%，九龍升2.11%，新界東升3.77%，新界西跌1.22%。