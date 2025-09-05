CCL報137.1點　按周跌0.73%　分析：市場憧憬九月減息及施政報告

中原城市領先指數CCL最新報137.10點，按周跌0.73%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周CCL雖回軟，但連續7周企穩137點以上爭持，最高138.84點，最低137.10點。近五周CCL持續一周升一周跌，交錯出現，樓價呈反覆格局。



一手新盤魚貫推售，二手樓價上升動力受制。憧憬9月中美國重啟減息及施政報告有利好樓市政策，屆時樓價或會有突破，展望CCL上試今年初139.25點高位，現時相差2.15點或1.57%。



CCL近14周九升五跌

楊明儀指，今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL近14周九升五跌，較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升1.44%，今年樓價暫時累跌0.39%。指數較今年3月財案前134.89點低位升1.64%，較去年9月首次減息前135.86點低位升0.91%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.35%。

CCL Mass按周跌0.91%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.86點，按周跌0.91%。CCL（中小型單位）報137.39點，按周跌0.84%。CCL Mass及CCL（中小型單位）近5周同樣一周升一周跌，走勢反覆向上微升。CCL（大型單位）報135.63點，按周跌0.11%。

四區樓價三跌一升 九龍區回穩

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報138.19點，按周跌1.66%，指數近5周走勢持續一升一跌。新界東CCL_Mass報151.88點，按周跌1.36%，連跌2周共1.57%。新界西CCL_Mass報125.21點，按周跌1.25%，連跌2周共2.48%。九龍CCL_Mass報136.73點，按周微升0.07%，連跌4周後回穩。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.39%，CCL Mass升0.53%，CCL(中小型單位)升0.28%，CCL(大型單位)跌3.71%，港島跌0.27%，九龍升2.18%，新界東升2.36%，新界西跌2.45%。