九龍城瑧博「晒冷」全盤120伙　周五價單賣115伙、招標5伙特色戶

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博今日（15日）加推4號價單，涉及27伙，折實售價488萬元起。另落實本周五（19日）「晒冷式」推售全盤120伙，當日首輪價單形式開賣115伙，折實平均呎價為18,251元，項目於本周四晚上8時截票。另同日招標5伙連私人天台戶。



該盤今日再度加推新一張價單，4號價單涉27伙，當中包括7伙三房、13伙兩房戶，以及7伙一房，實用面積244至607平方呎，價單定價610.1萬元至1,579.3萬元，價單呎價24,329元至27,036元，以最高折扣20%計算，折實售價488萬元至1,263.4萬元，折實呎價19,462元至21,627元。

周五首輪價單賣115伙 入場費377.8萬

另落實本周五首輪價單賣115伙，當中包括38伙三房、38伙兩房戶，以及39伙一房，實用面積244至607平方呎，價單定價472.3萬元至1,579.3萬元，價單呎價18,742元至27,036元，以最高折扣20%計算，折實售價377.8萬元至1,263.4萬元，折實呎價14,992元至21,627元。該115伙折實平均呎價為18,251元，總值約8.18億元。

入場單位為3樓F室，實用面積252平方呎，扣除20%折扣後，折實售價377.8萬元，呎價14,992元。

買三房加購一房減30萬 入場一房終極折扣347.8萬

另發展商為照顧家庭客及投資客需求，推「三房一條龍」置業優惠，如買家選購三房再額外加購一房單位，可獲減30萬元。換言之，入場一房單位在便用完該優惠後，終極折扣價為347.8萬元。

首輪銷售分4組 最多可購8伙

項目首輪銷售當日分為4組，當中新世界集團員工組別最多可購1伙；S組買家最少購買1伙三房單位及1伙其他戶型或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙三房單位或最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。