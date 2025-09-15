施政報告及議息前入市　換樓客「意頭價」888萬買藍灣半島三房戶

市場聚焦美國議息及新一份施政報告公佈，市場不乏用家偷步入市，小西灣藍灣半島一伙三房戶，獲買家以「意頭價」888萬元買入，不過上手業主依然帳面蝕讓約30萬元。



美聯物業藍灣半島分行高級營業經理黃志佳表示，上述成交為藍灣半島3座中低層C室，實用面積約605平方呎，三房連套房間隔，單位向南，望內園景，由於單位質素不俗，而且樓價合理，故獲換樓客垂青，並趁議息前及新一份施政報告前拍板入市，成交價888萬元，折合實用呎價約14,678元。

↓↓藍灣半島3座中低層C室↓↓

2022年底買入價918萬

而原業主於2022年11月以約918萬元購入上述單位，是次轉手帳面蝕讓約30萬元。

由於港島東區大型新盤推售，故不少購買力湧現，而區內物業亦成為焦點。黃志佳指出，藍灣半島8月份上半月錄得約3宗買賣，全月則錄約7宗，而9月迄今屋苑已錄得約7宗買賣，預計主要與市場預期息口回落有關，刺激買家入市意欲。