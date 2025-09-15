安保工程董事魏振雄3.2億放售九龍塘窩打老道相連屋地

部分投資者放售名下自用多年豪宅。九龍塘窩打老道155至157號的相連獨立地段最新以現狀交吉出售，意向價3.2億元，按最高可重建面積計，呎價約28,231元。據悉，物業由安保工程公司董事魏振雄所持有，現叫價較買入價帳面高出1.74億元。



世邦魏理仕表示，上述物業為九龍塘窩打老道155至157號的相連獨立地段， 總地盤面積約18,892平方呎。物業現為兩座各2層高的建築物，連約8,000平方呎之戶外空間，可停泊多部汽車。物業現址劃為「住宅（丙類）1」用地，可按0.6倍之地積比規劃重建發展，最高可重建面積達11,335平方呎（另加一層地下車庫），重新發展後可享有逾13,000平方呎的私人戶外空間，足以容納各式各樣設施及停泊多部汽車。

物業目前最新以現狀交吉出售，意向價3.2億元，按最高可重建面積計，每方呎樓面地價約28,231元。

九龍塘窩打老道155至157號的相連獨立地段。

安保工程公司董事魏振雄持有自用20年、物業樓價升值1.2倍

代理指，是次物業為九龍塘區極其罕有的相連地段，地盤方正，可塑性高。業主持有自用近20年後，是次屬首次公開招標出售，物業適合改裝或重建自住。

資料顯示，業主由安保工程公司董事魏振雄所持有，其分別於2005年及2010年收購上述2個相連地段，合共斥資約1.46億元。目前其中一座建築物用作安保工程公司的辦公室。