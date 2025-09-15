公務員憧憬施政報告利好後市　斥565萬買將軍澳旭輝臺三房

市場憧憬施政報告帶來利好樓市消息，部分買家加快入市步伐。將軍澳旭輝臺一伙三房單位最新以565萬元沽出，呎價9,247元。原業主早於2004年買入單位，帳面獲利365萬元，單位升值1.8倍。



美聯物業高級分區營業經理林健偉表示，該單位為旭輝臺1座高層G室，實用面積611平方呎，屬三房間隔，座向東北。單位原以590萬元放盤，近日獲新買家洽詢。

據悉，新買家為公務員，因期望新一份施政報告或帶來有利樓市的措施，睇好後市走勢，希望把握入市良機。加上心儀單位景觀開揚，布局實用，而且保養企理；最終與業主議價後以565萬元成交，減價25萬元，折合呎價9,247元。

單位屬市價成交

代理指，是次單位屬市價成交。屋苑對上一宗同類成交於本月初促成，一伙2座高層D室，實用面積相同，以575萬元成交，與是次單位成交價僅相差10萬元。

原業主於2004年12月以約200萬元購入單位，持貨約21年，是次轉手帳面獲利約365萬元，單位期內升值約1.8倍。