放下詛咒，立地成佛！樂觀享用長遠投資/置業自用良機！｜汪敦敬

施政報告公布前，社會的正負能量卻提前交鋒！好友和淡友已提早角力！有人高唱政府不會出甜招救市，頗有幸災樂禍之勢，這是近年常出現的眾生相！筆者的意見其實政府出甜招與否，我都不介意，因為現在的政治和經濟環境，樓價還是找到谷底後慢慢上升較好。



有人說「購房通」不合乎中央方向，但其實有關爭取是財政司司長陳茂波在7月30日發表的，是否通過中央和特首有其考量，但並不是不合理或不現實的爭取！

至於會否將徵收100元印花稅的物業價值上限提高至600萬元？筆者認為有關樓價的印花稅寬免純粹是刺激成交呆滯的部分置業階梯，因時制宜不應該限制在特定銀碼！

筆者的健身教練年青有為，我見他已經置業，好奇問其買樓的心路歷程，他和我分享：「現在買樓會被人取笑！不好受！」這種年輕人買樓遭欺凌的風氣的確令人啼笑皆非！如果說現在年輕人買樓比以前艱難，其實樓價跌了之後，困難並不存在於經濟上，因為以現在25至34歲組別的全職僱員人均入息中位數字，一對夫婦每月儲蓄三成收入，三年多一點就儲到首期，而他們的收入可以通過入息比率買到約530萬元的住宅單位！這個樓價足以買到現在屯門碼頭區海景兩房單位（440萬元左右），收入可謂綽綽有餘！現在年輕人買樓困難其實面對同儕的負面群眾壓力！

筆者反而關心取笑置業的人，想一想，當市道低迷的時候將快樂建築在別人樓價下跌之上，甚至更想在傷口上灑鹽！一些人因為這種負面環境而錯過了入市機會，到今日，最平價已成過去！明明香港住宅樓價已經回升了6至7個月(詳見圖表)，很多報導當了樓價下跌是「事實」。

但其實樓市有升有跌，如果有人將快樂建立在別人樓價下跌的痛苦上，當樓價回升的時候，恐怕那群本來取笑的人都不會高興，甚至氣憤難平！若果真是這樣，這些人的人生豈不是活在仇恨中？這樣值得嗎？

其實對於買了樓的人來說，樓價下跌並非全部人都覺得悲觀，起碼租值不斷上升，對於收租者或者未買樓要交租的人來說，相信也有其開心的一面！加上，大多數業主都不是炒家，是長遠投資者，短期樓價下跌其實並無令他們失去原本的預算！所以市道低迷，只是不可以令樓市在短期賺錢而已，不可以因為這樣而抹去了投資的長遠價值！長遠買樓收租的或者自住的人，正正是有充分的時間去等待樓市改善。

「房住不炒」這個結論只是令到「短期炒賣者」有影響，可能對長遠投資者或者買樓自用者其實更有利！

經過多年的市場風雨，筆者現在享受的是「也無風雨也無晴」！

筆者反而關心和祈求的是充滿怨氣卻還未置業的人，早一些脫離苦海，放下詛咒，踏實地買樓自住，結束這段怨恨就皆大歡喜，彼此功德無量了！

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。