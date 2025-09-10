樓市後勁有力！施政報告、減息利好消息不斷？｜汪敦敬

雖然最新一期(2025年9月5日公布)的中原城市領先指數 CCL出現下跌，加上颱風影響，很多人正在評估樓市上升的趨勢會否完結！



首先，我們不是追求樓價大升！只是追求樓市健康發展！健康包括經濟可透過樓市成交改善加速回復和能夠提供年輕人上車的機會，所以合乎這個目標的最好處境，其實就是樓價找到谷底後慢慢上升！樓價要找到谷底，經濟活力才可以透過地產市場獲得正面增長，樓價在上升趨勢之餘回升速度慢，才能令更多原本買不起樓的人士受惠！其實以上期望不難做到的，筆者認為樓市的後市有足夠的好消息支持。首先，在颱風之下上週末包括一手及二手成交仍能保持到活力。另外，執筆當日港股曾上到26000點，反映香港的投資能量仍然強大。

美國的減息機會不少，而最新的CME市場數據預期美國減息的機會率是100%！很多人認為息口跌到進入下跌軌道，美元就會進入貶值軌道，亦有很多人認為當美元貶值的時候，資金亦會來中國及香港！情況將會有利於股市，最終都能夠令地產市場獲利！

當然來到資金湧來香港的時候，香港H按息口可能會再減！另外，施政報告下星期就公布，市場評估樂觀，普遍認為政府會推出優化市場的政策，傳言中會推出的政策包括：

(1) 100元印花稅門檻將提升至物業價值600萬元；

(2) 購房通有助內地人合法調配資金來港置業；

(3) 放寬商業信貸還款，18個月還息不還本。

當然，本文以上很多都只是評估甚至是傳言，很多觀點有機會是不會出現的，但筆者強調以上的評估是十分有價值去留意有否變化的！

