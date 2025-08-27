以三大指數引證樓價回升第三波　住宅市場恢復列車已起動｜汪敦敬

樓價上升進入第三波？是，這是圖表分析的結果，第一波與第二波並不是預測，是已經出現了，第三波是進行式，當然也代表中途是有機會轉勢改變，例如最近H按息口回升會否影響走勢?但畢竟Cash is king，定期存款這龐大資金走勢成最大關鍵，所以H按就算回升，但定期存款息口仍然低迷，何況購買力已起動！有如一輛開出的列車，雖起動需要很大力量，但列車起動後煞車也不容易，筆者個人是看好的！但是市場並無條件令我暫時分析第四波會怎樣，因為要視乎第三波消耗了多少起動能力、最新經濟及市場條件的變化！



年頭筆者預測本年樓價上升5%至10%，最重要是找到谷底回升，其實我最希望就是透過樓價找到谷底回升，香港的經濟逐步回復，不需要再活在悲情的情緒之中！市民的生活得到改善，人人都看到將來！至於說樓價，筆者個人認為升得越慢越好，越慢越多人享受到平樓價上車，長遠大家都開心共贏！

而事實上，祥益指數今年樓價已經轉跌為升，收復失地，參考附圖，筆者相信稍後中原指數亦會反映出本年住宅樓價由跌轉升的情況。

地產代理是市場證人，筆者只是憑現實及見到的市況反映，為了讓消費者更有根據，隨文附上三大樓市指數的圖表，讓大家可以有全面性的參考，最後筆者當然要解釋一下三大指數都有其獨特的統計範疇和方式，各有擅長之處！

差估署指數數據最齊，但有個弱點就是數據齊備一定是滯後較多，很多時都超過兩個月！所以在圖表上只見到樓價開始上升的第一波！

中原指數也是全港性的，每周五公佈，以對上一周的正式買賣合約時段去反映指數的時間，以我們的理解大概滯後三個星期！

而祥益指數在簽署臨時買賣合約去到公佈指數的日子相距大概是一至七日（在乎距離星期四公佈的距離），我們的數據有滯後較少的優勢，就能更快反映市場，但弱點是只反映屯門區，往往只代表了上車盤！

三種指數有不同的數據結構和特性，正好給到一個較接近完整的圖畫給看官參考。

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。