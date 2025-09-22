周末新盤錄141宗按周跌10%　朗譽劈價見效！即沽41伙吸金逾2.5億

周末有新盤開售，帶動一手成交量。過去兩日（20日、21日）新盤市場共錄得約141伙成交，較上周的157宗下跌10%。保利置業（0119）及賭王四太梁安琪尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，劈價賣樓見效，據市場消息指，項目周日開賣50伙，即日沽出41伙，佔推售單位逾8成，單日套現逾2.5億元。



油塘朗譽。

會地三新盤兩日連沽共10伙 吸金逾6700萬

會德豐地產旗下三個新盤合共沽10伙，吸金6,716.8萬元。當中日出康城SEASONS系列昨日沽4伙，合共套現約1,657.3萬元，涉及為GRAND SEASONS，實用面積323至457平方呎，屬一至兩房間隔，售價481.9萬至686.4萬元，呎價14,920至15,816元。

另藍田KOKO MARE以1,016萬元沽兩房，屬8座23樓D室，實用面積490平方呎，呎價20,735元。

日出康城SEASONS系列。

啟德柏蔚森兩天沽9伙 吸金6841.8萬

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤柏蔚森，周末兩天售出9伙，套現6,841.8萬元，項目累售689伙，套現逾48億元。最新有三房套單位以1,312.3萬元招標沽出，呎價22,665元，涉及為柏蔚森III第1座16樓C單位，望遊艇海景，實用面積579平方呎，屬3房套間隔，據知新買家為本地買家。

啟德跑道區柏蔚森。

屯門凱和山兩日出3伙

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山，過去兩日沽出三伙，吸金1,864.6萬元，當中最新以770萬元沽三房連天台特色戶，屬第5座20樓A室，實用面積700平方呎，連486平方呎天台，呎價約11,000元，另第1座20樓G室，屬兩房連天台特色單位，實用面積576平方呎，連172平方呎天台，以580萬元成交，呎價10,069元。