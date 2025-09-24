住宅樓價已回升3.3至10%！今年收復失地反跌為升！｜汪敦敬

截至上周五(9月19日)的樓市數據，香港的三大物業指數(附圖)，不論差估署指數、中原指數和祥益指數都分別清晰顯示今年年初的樓價跌幅完全收復失地，轉跌為升！



我們每星期更新的三大物業指數圖表，有關圖表上周五在網上突然備受歡迎，人們開始醒覺樓市並不是不斷下跌，原來已經在大家忽略的情形之下，樓價其實已回升了六個月以上，其實這件事很啼笑皆非，有關圖表我們每星期都更新並向外發放，諷刺的是有關的趨勢形成的時候，筆者有不斷發出趨勢趨向穩定的預喜，但在樓價回升中這段時間，市場上最受歡迎的仍然是樓價大跌的說法，預告樓價越跌得多就越多人認同，一些說樓價跌七成或者跌完三成再跌三成的說法，其實在現實數據上早已不存在。

上星期的樓市好消息，還有一件在本質上是令人唏噓的就是減息，美國減息，絕大多數人認為美國減息其實並不是對聯儲局的機制有信心，而是對特朗普的強權有信心！和香港樓市一樣，人們觀察的不是根據實際數據去發展，而是看「誰大誰惡」去說誰正確！這就是現在的困局！究竟人們這種偏好於壞消息的常態是否對自己有利？這留給看官去想想！筆者只是做市場證人，見到什麼就說什麼而已。

七個月前的2月份是屯門區樓市的谷底，以祥益指數來說，目前樓價上升了一成以上！事實上，宣布釐印費寬減後，屯門區以400萬元以下的物業為主，比其他區更受惠，成交量和成交價都跑贏大市。

以中原指數計算，最新水平對比谷底3月10日的那一期上升了3.3%左右，亦反映到樓市回升是全港性，不同板塊的樓市都得到改善，反映本來在定期存戶的資金，因為息口減少而流出市場！反映經濟逐步回復的事實！

過去六個月，不少上車盤的價格上升了10%，只是過份悲觀的言論令上車人士錯過了一個較低的入市時機。無論如何，投資都有風險，買有風險！不買也有風險！投資風險大家容易明白，不投資風險很多人卻不了解！但其實一個本來想買樓的租客，如果錯過過去半年的入市時機，再要面對租金上升，他其實面對損失中！有需要卻不買樓其實等於買著物業市場的「淡倉」，同樣是一場豪賭！

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。