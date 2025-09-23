舊樓強拍｜財團底價1.23億統一長沙灣順寧道308至314號舊樓

雖然樓市前景未明朗，不過依然有財團進行強拍程序。仲量聯行今早就長沙灣順寧道308號、310號及312號、314號物業舉行強拍程序，該舊樓項目由Tai Chung Property Limited以底價1.23億元投得。



該物業為公務員建屋合作社計劃項目「大中苑」，由兩幢五層高唐樓組成。每幢樓宇均設有一條公用樓梯，每層設有兩個住宅單位，兩幢樓宇合共提供20個住宅單位。該土地現劃為「住宅（甲類）8」用途，物業佔地約4,800平方呎。該物業以部分交吉、部分連現有租約及准用証（如有）及現有建築物命令，並以「現狀」為基礎形式出售。

翻查資料，中標財團Tai Chung Property Limited的公司董事包括一名姓周人士、家祥企業管理有限公司、TAI CHUNG INVESTMENT LIMITED。

附近順寧道320至328號舊樓 6年前傳由周大福企業收購

值得留意，長沙灣順寧道320至328號一帶舊樓，在2019年由Hing Shun Property Limited以2.49億元收購統一業權，該公司董事同樣包括家祥企業管理有限公司。當時有指背後收購財團為周大福企業或有關人士。

此外，周大福企業或有關人士在2018年已以1.96億元完成收購比鄰的順寧道330至332號舊樓翠華閣，前身為公務員合作社。而在2024年7月份，順寧道316及318號合共10伙，獲財團以每伙約1,100萬元收購。

收購地盤橫跨順寧道308至332號

綜合上述多個收購個案，相關地盤料由同一財團收購，橫跨順寧道308至332號。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李佩儀表示，長沙灣區為私人發展商及市建局積極收購重建的熱門地區之一，區內已建有不少新建住宅項目，社區配套更趨完善，並正蛻變成新興住宅區。此物業距離長沙灣港鐵站僅6分鐘，交通便捷，日後重建為住宅後，銷售會有保證。