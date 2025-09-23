颱風樺加沙｜單身客睇中維港灣兩房企理　打風前零議價2.3萬承租

【超強颱風樺加沙/打風】超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台在今日（23日）下午2時20分改發8號風球。有單身專業人士因鍾情奧運站維港灣兩房內籠企理乾淨，以及有平台直通商場及奧運站交通方便，決定颱風逼近前「零議價」以每月2.3萬元承租單位。



香港置業分行高級聯席董事翁嘉慧表示，是次租賃成交為奧運站維港灣9座中層H室，實用面積約464平方呎，屬兩房間隔，單位內籠企理乾淨，坐向北，望開揚城市景觀，並設有平台直通商場及奧運站，單位終以2.3萬元租出，呎租50元。

不設議價空間、颱風逼近前承租

至於租客為區內單身專業人士，雖然業主不設議價空間，但因認為單位質素及交通優勢物有所值，趕於颱風逼近前簽約。

據知，業主於2005年5月以約332萬元購入上述單位，以是次租金計回報率逾8厘。翁嘉慧續指，維港灣本月暫錄13宗租務成交，連續兩個月維持雙位數水平。