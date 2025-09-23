颱風樺加沙｜睇中北都加快發展　用家趕颱風前千萬購#LYOS複式戶

【超強颱風樺加沙/打風】超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台在今日（23日）下午2時20分改發8號風球，有買家趁打風前夕出手買新樓。長實（1113）表示，有買家最新斥資1,129.4萬元，買入#LYOS天台連花園複式戶。據知項目至今累沽328伙，套現逾20億元，尚餘13伙花園複式戶待沽。



鍾情鄰近口岸過關、趕颱風前入市

長實旗下洪水橋新盤#LYOS 今日（23日）以招標方式沽出複式C座25號單位，實用面積778平方呎，連306平方呎天台及225平方呎花園，成交價1,129.4萬元，呎價14,517元。

據悉，買家鍾情項目鄰近深圳灣口岸，方便往來兩地中港兩地工作需要，加上知悉施政報告提及加快發展北部都會區，增強入市信心，決定趕於超級颱風到前入市。

#LYOS天台連花園複式戶。

尚餘13伙花園複式戶待沽

#LYOS提供9幢物業，合共341伙，當中包括5幢5層高的住宅大樓（1A、1B、1C、2A及2B座），每層各設11至12個單位；另有4幢複式大樓（A至D座），一律兩層設計。戶型方面，包含開放式至三房單位，實用面積202至806平方呎。