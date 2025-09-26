差估署樓價指數連升3個月　中原陳永傑：樓價確認尋底轉升

差餉物業估價署剛公布樓價指數，2025年8月私人住宅售價指數報288.5點，按月升0.14%，連升3個月，累計升幅0.7%。今年首8個月，樓價指數的跌幅已進一步收窄至0.24%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署樓價指數連升三個月，已可確認住宅市場樓價已成功尋底並轉勢回升，雖然上升幅度輕微，但正好反映樓市呈健康穩定地發展。



陳永傑又表示，樓價回升主要受惠於兩項主要因素，包括租金及息口。早前香港拆息回落，令供平過租更明顯，吸引轉租為買及買樓收租個案趨升，雖然8月份拆息稍見回升，但市場憧憬美國將開展減息周期，一眾業主供樓成本減輕，物業受用家及投資者追捧。

他指出，今年一手市場已有四個月錄逾2,000宗成交，一手帶動二手，令二手樓價能獲得支持。9月份受惠了兩大重磅消息，施政報告及香港主要銀行調低最優惠利率，均對樓市有利，9月份一手成交已逾1,500宗，陳永傑相信，於發展商主力去庫存的大前題下，相信一手開價保持克制。但在成交量保持暢旺下，幾可肯定9月份以至第四季樓價將持續向升，料全年樓價可回升5%。

租金指數方面，繼續受惠於各項專才政策及暑假傳統租賃旺季，指數連升9個月，新一份施政報告進一步加大非本地生學額，製造龐大的住屋需求，租盤供不應求，租金難以下跌，料租金會持續上揚。