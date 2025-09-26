差估署：8月租金指數報198.7點　按月升1.12%　創六年高位

據差估署最新資料，2025年8月份私樓租金指數報198.7點，較2025年7月的196.5點，按月升1.12%，並創2019年8月以來的六年高位。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報202.9點，按月升約1.3%；大型單位（D、E類）報151.8點，按月升約0.4%。



A類細單位租金升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報216.6點，按月升約1.41%；B類單位（431至752平方呎）報199.2點，按月升約1.37%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報168.7點，按月升約1.02%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報157.1點，按月升約0.64%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報139.9點，按月表現持平。

萊坊王兆麒：今年住宅租金再升3至5%創新高

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，創歷史新高。