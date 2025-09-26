丟空40年「紅磚屋」美港貨倉4.76億沽　億京承接呼聲高

位於荃灣巿中心的「紅磚屋」美港貨倉，閉門深鎖逾四十年。有市場消息指出，美港貨倉最新以4.76億元沽出，新買家以本地發展商億京的呼聲最高。該項目總建築面積約183,405平方呎，是次成交呎價約2,595元。物業最新成交價較兩個月前的招標意向價低約2,400萬或4.8%。



「紅磚屋」美港貨倉涉及兩幢貨倉，地盤面積逾7萬平方呎，為區內罕有大型地盤，現已丟空多年。其中美港貨倉為一幢三層高貨倉，總建築面積約84,132平方呎；而美港第二倉為一幢四層高工業大廈，總建築面積約99,273平方呎。即該物業的建築面積合共約183,405平方呎。

億京承接呼聲高 較招標意向價折讓2400萬

市場消息指，美港貨倉最新由億京發展以4.76億元承接，以現有總建築面積約183,405平方呎計算，呎價約2,595元。值得留意的是，該物業曾以今年7月意向5億元推出招標，最新成交價較招標意向價折讓2,400萬或4.8%。

荃灣青山公路美港貨倉。

億京積極拓展 百億收購九展再推橋頭圍

億京近年積極發展項目，其於2021年以約100億元，向合和實業買入的九龍灣國際展貿中心（九展），並早前向城規會申請作住宅、商業及工業展覽館等綜合用途，提供1,470伙。另外今年完成為橋頭圍項目補14.28億元地價，面積約1.54公頃，將提供約93.6萬方呎的住用總樓面及約22.6萬方呎的非住用總樓面，估計項目落成後可提供約1,900個住宅單位。

曾為織綢廠貨倉 至今丟空逾40年

美港貨倉的創辦人為蔡聲白，1894年在浙江出生，畢業於美國麻省理工。在回流中國後，與上海絲綢大王莫觴清的女兒結婚，其後接手了上海美亞織綢廠，後因40年代未內地政局動蕩，蔡聲白移居香港，成立香港美亞織綢廠，於荃灣青山公路荃灣段現址設倉，並命名為美港貨倉。

而美港貨倉正是當年留下的產物，至1977年，蔡聲白離世後，貨倉就一直空置，當年附近的工廠建築如中國染廠（中染大廈的前身）隨著時間演變成為商業大樓及商場，只有美港貨倉仍原汁原味保留原址，閉門深鎖逾40年。