差估署：8月樓價指數報288.5點　連升三個月、高位累跌約27.53%

據差餉物業估價署最新資料，2025年8月私樓售價指數報288.5點，較2025年7月份288.1點，按月升0.4點或約0.14%，連升三個月。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約27.53%，單計今年首8個月，樓價累跌約0.24%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報290點，按月升約0.14%；大型單位（D、E類）報263.4點，按月升約0.23%。

A類小型單位升得最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報308.5點，按月升約0.33%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報280.9點，按月表現持平。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報272.5點，按月亦表現持平。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報264.4點，按月升約0.19%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報260.3點，按月升約0.23%。

萊坊王兆麒：今年樓價仍會下跌0至3%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，Hibor未能維持低位去帶動按息大幅回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價短期將會繼續受壓。

美國關稅繼續為全球經濟帶來不確定性，聯儲局很可能於10月再減息0.25厘以推動經濟，預測樓價在未來幾個月會開始好轉，但2025年全年香港樓價仍會下跌0至3%，2026年上半年有望明顯回暖，樓價明年全年有機會升5%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

料港銀年內再下調最優惠利率

萊坊王兆麒預料，香港銀行會在年內再下調最優惠利率P約0.25厘，按息將回落至近3%水平，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少1.2萬至1.3萬伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2026年上半年回落至較健康水平。

短期內按月成交將徘徊在5,000宗左右水平。預計今年一二手成交量會上升至6萬至6.2萬宗左右。另外，發展商積極去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。