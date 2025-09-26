差估署樓價指數連升3個月　美聯：減息、港股造好　樓價升3%至5%

差餉物業估價署今日公布8月份私人住宅售價指數，按月上升0.14%，連升3個月，比起年內低位回升1.26%。美聯物業分析師岑頌謙指出，差估署樓價指數顯示樓價走出谷底，呈穩步向上之勢。事實上，「美聯樓價指數」最新9月22日報129.1點，較年內低位上升2.23%，而本年迄今則升0.76%。



岑頌謙指出，隨著新一份《施政報告》落實眾多措施，疊加美國重啟減息效應，加上港股持續造好，近月恒指已突破26000點，年內累升約3成，為樓市注入強勁正面動力。同時，租金持續向上，激發「租轉買」需求及長線投資者入市。再者，內地10月召開四中全會，或會推出利好內地經濟及樓市政策，相信亦會為本港樓市帶來正面作用。在多項利好因素下，預期樓價有力續升，全年升幅有望達3%至5%。

美聯預期樓價有力續升，全年升幅有望達3%至5%。

租金升勢更急勁 美聯「租金走勢圖」8月續創歷史新高

樓價低位回升之際，租金亦更是進一步持續攀升。差估署8月私人住宅租金指數按月升1.12%，連升9個月，升幅擴大，相信與第三季正值傳統租務旺季帶動有關；同期美聯「租金走勢圖」8月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.77元，按月上升約0.57%，連升7個月，比起對上一次的2019年7月紀錄高位38.33元高出約1.15%，續創歷史新高，租金今年首8個月已累積上升約2.92%(見圖二)。岑頌謙續稱，隨著本港住屋需求殷切，加上政府積極吸納人才來港，年內租金有力進一步向上，料助吸「租轉買」用家及長線投資者入市，預期年內將延續「租價齊升」情況。