為買心頭好　家庭客即追價17萬　終507萬購新葵芳花園兩房

本港銀行按息下調，買家入市步伐加快。新葵芳花園一伙兩房單位最新獲家庭客垂青，並追價17萬元至507萬元承接單位，呎價約12,129元。原業主持貨12年，帳賺124萬元或約32.4%。



美聯物業分行營業經理陳偉健表示，成交單位為新葵芳花園D座高層08室，實用面積約418平方呎，兩房間隔，外望城市景。據瞭解，單位於上月以530萬元放售，買家為區內家庭客，帶同支票睇樓。該買家心儀單位素質，故即場提高入市預算，由490萬元增加17萬元，終以507萬元承接單位，實用呎價約12,129元。

↓↓新葵芳花園D座高層08室↓↓

較去年同類單位賣平28萬

對比屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為同座高層08室，面積間隔相同，於去年6月中以535萬元成交，呎價約12,799元。即上述單位的最新成交價較同類單位低28萬元或約5.2%。

持貨12年 樓價升值逾三成

翻查資料，原業主於2013年以383萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利124萬元，樓價期內升值約32.4%。陳偉健補充，本月葵涌暫錄12宗二手買賣成交，當中新葵芳花園一星期內連沽4宗。