為買心頭好　家庭客即追價17萬　終507萬購新葵芳花園兩房

撰文：李煥好
出版：更新：

本港銀行按息下調，買家入市步伐加快。新葵芳花園一伙兩房單位最新獲家庭客垂青，並追價17萬元至507萬元承接單位，呎價約12,129元。原業主持貨12年，帳賺124萬元或約32.4%。

美聯物業分行營業經理陳偉健表示，成交單位為新葵芳花園D座高層08室，實用面積約418平方呎，兩房間隔，外望城市景。據瞭解，單位於上月以530萬元放售，買家為區內家庭客，帶同支票睇樓。該買家心儀單位素質，故即場提高入市預算，由490萬元增加17萬元，終以507萬元承接單位，實用呎價約12,129元。

↓↓新葵芳花園D座高層08室↓↓

較去年同類單位賣平28萬

對比屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為同座高層08室，面積間隔相同，於去年6月中以535萬元成交，呎價約12,799元。即上述單位的最新成交價較同類單位低28萬元或約5.2%。

持貨12年　樓價升值逾三成

翻查資料，原業主於2013年以383萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利124萬元，樓價期內升值約32.4%。陳偉健補充，本月葵涌暫錄12宗二手買賣成交，當中新葵芳花園一星期內連沽4宗。

新葵芳花園。（資料圖片）
差估署樓價指數連升3個月　美聯：減息、港股造好　樓價升3%至5%差估署樓價指數連升3個月　中原陳永傑：樓價確認尋底轉升丟空40年「紅磚屋」美港貨倉4.76億沽　億京承接呼聲高差估署：8月租金指數報198.7點　按月升1.12%　創六年高位差估署：8月樓價指數報288.5點　連升三個月、高位累跌約27.53%
香港樓市
葵青區樓市
二手樓成交