周末新盤錄129宗　壽臣山15號洋房5.8億沽　創今年港島南區新高

周末有新盤開售，帶動一手成交量。過去兩日（27日、28日）新盤市場共錄得約129伙成交，較上周的141宗下跌8.5%。當中英皇旗下西半山the MVP上周六即日沽清50伙並套現5.7億元。同系壽臣山15號又以近5.8億沽出一伙近萬呎洋房，成交價創今年港島南區新高。



5.8億沽壽臣山15號洋房 創今年港島南區新高

當中英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、資本策略（0497）合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，以5.7895億元沽出6號洋房，實用面積9,550平方呎，連3,139平方呎花園及2,559平方呎天台，屬六套房連雙車位間隔，有專屬電梯、健身室及室內恆溫游泳池等專屬設施，並連約400萬元裝修出售，成交價創今年港島南區新高。

壽臣山15號。

西半山the MVP首輪沽50伙套現5.7億

另外，同系旗下西半山the MVP上周六展開首輪售價銷售50伙，即日沽清並套現5.7億元。英皇國際副主席楊政龍表示，英皇地產兩日內共套現逾11.8億元 。近期股市表現暢旺有利樓市發展，加上減息周期開始啟動，有利超級豪宅物業市場，故此項目將繼續以惜售策略作銷售部署，餘下洋房將逐步推出市場。

西半山the MVP。

康城凱柏峰周末沽7伙 套現逾4180萬

由港鐵（0066）、信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列，周末兩日累沽7伙，共套現逾4,180萬元。最高成交呎價單位為3B座9樓E單位，屬兩房連開放式廚房及平台特色戶，實用面積415平方呎，外連279呎平台，以749.8萬元沽出，呎價18,068元。

發展商表示，凱柏峰系列自現樓重推後迅速沽出879伙，銷售金額逾56億元；全盤累計售出1,724伙，總銷售金額逾129億元。

日出康城凱柏峰。

啟德維港‧灣畔連沽4伙 2525萬沽三房套加工作間連洗手間

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」亦連沽4伙，成交價由1,671.1萬至2,524.7萬元，共吸金8,049.8萬元。當中最貴一伙為第1A座2樓A單位，實用面積819平方呎，屬三房套加工作間連洗手間，以2,524.7萬元沽出，呎價30,827元。