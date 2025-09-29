北都推6措施促進私營參建　專屬法例爭取明年內完成立法

政府致力發展北部都會區，新一份《施政報告》提出成立「北都發展委員會」，發展局新近發表網誌指，當局會訂立「加快發展北都」專屬法例，未來數月先做好研究工作，明年初進行公眾諮詢，爭取明年內完成立法。



至於北都的行政措施亦將迎來變革，發展局會推出6項與土地行政有關的拆牆鬆綁措施，促進私營界別參與北都發展。



相關的6項措施包括以多元開發模式，如原址換地、「片區開發」等，推動市場參與；以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，如零售、娛樂或會議展覽等項目，藉此吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流，發揮拉動作用，再落實長遠發展，其中會就洪水橋商業用地施行「分階段開發」模式，邀請巿場提交意見。

另一方面，發展局容許北都土地業權人主動交回政府計劃徵收的土地，藉此抵消其在北都新發展區原址換地或「片區開發」所須繳付的金額；並會引入快速審批制度，採納各地優秀建築方法，結合海外和內地的成功建造技術、用料和設備等，降低工程成本並縮短工期。

「按實補價」減低北都補地價資金成本

此外，當局會以「按實補價」減低北都補地價資金成本，即地契修訂過程中，容許業主毋須按規劃地積比率上限計算的最高樓面進行補地價，改以實際興建樓面及實際用途釐定應繳補價，並考慮容許發展商按實際開發規模分階段補繳地價；最後是靈活批撥土地，推動企業落戶和投資，若以租約而非地契批出，租期可長於7年，提供更大彈性。

發展局又表示，會展開凹頭土地用途檢討，善用北環線帶來的發展潛力，在凹頭站沙埔一帶，考慮引入更大佔比例的私營房屋，拓展為新發展區，並委託港鐵進行檢討，明年公布結果。

圖示洪水橋╱厦村新發展區構想圖。

圖示新田科技城構想圖。