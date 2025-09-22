看好北都發展！用家485萬買洪水橋滙都兩房　上手11個月實賺14萬

樓市氣氛轉旺，市場新近錄得不少短炒個案，當中新入伙不足一年的洪水橋新樓盤滙都，一伙兩房戶成功短炒獲利離場，帳面升值5.9%或26.9萬元。扣除包括代理佣金及稅務等費用，料該名炒家實賺14.5萬元離場。至於新買家因看好北部都會區發展入市。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為滙都3座高層A11室，實用面積439平方呎，屬兩房間隔。原業主最初以488萬元叫價放盤，最終微減3萬元後以485萬元沽出，呎價11,048元。至於，新買家為上車客，因鍾情項目樓齡新，加上看好北部都會區發展，遂購入上址自住。

2024年10月買一手入價458.1萬

據知，原業主於2024年10月以458.1萬元一手買入單位，持貨約11個月，現轉手賬面賺26.9萬元，單位升值5.9%。扣除包括代理佣金及稅務等費用合共約12.4萬元，料實際賺14.5萬元。