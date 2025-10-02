錦上路柏瓏III短期內上載樓書 最快本月開售 樓花期約19個月
撰文：李煥好
出版：更新：
由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏III，今日（2日）公佈項目最新部署，項目將短期內上載樓書，最快本月內開售。
信和集團執行董事田兆源表示，柏瓏I及II自推出以來，合共累售1,389伙，套現逾127億元，近期成交呎價約1.5萬至1.7萬元。而柏瓏III將短期內上載樓書，最快本月內開售，價錢參考項目首兩期及元朗區新盤。
樓花期約19個月
中國海外地產董事總經理游偉光表示，柏瓏III剛獲批預售樓花同意書，由4座住宅大樓組成，共提供680伙，涵蓋一房至三房單位，實用面積由339至770平方呎，預計關鍵日期為2027年4月30日。
