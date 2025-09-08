8月新盤撻訂錄60宗　雲海別墅買家兩年輸9球　柏瓏「蟬聯」撻訂王

2025年8月新盤市場共錄得60宗撻訂個案，較7月的183宗大跌123宗或67%，涉及撻訂金額約逾5,777.8萬元，較上月逾1.62億元減少近64%。



最大一宗撻訂個案為新地白石雲海別墅3號洋房，買家兩年後撻訂輸15%或近933萬元訂金離場。同時錦上路站項目柏瓏I 單月27宗撻訂個案，涉及撻訂金額1,943.7萬元，再次屬成為「撻訂王」。



錦上路站柏瓏I 單月撻訂27宗

市場上亦錄連環撻訂個案，當中信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站發展項目柏瓏I，單月合共錄27宗撻訂個案，撻訂宗數按月減少76%，涉及撻訂金額1,943.7萬元，至於該批撻單位合共涉資1.94億元。

該111伙撻訂個案分別屬柏瓏I ，該批買家分別在2022年5月及6入市，撻訂單位分布於第5及6座，成交額由649.08萬至808.98萬元。當中，最貴一伙柏瓏第6座19樓B5室，實用面積384平方呎，屬一房間隔，於2022年5月12日以808.98萬元售出，當時呎價2,1067元。

滙都I 連撻17伙 至少殺訂逾千萬

至於，泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都I 亦出現大規模撻訂8月合共撻訂17伙單位，涉及成交金額約1.03億元，發展商至少殺訂1,006.4萬元 。

成交記錄冊顯示，洪水橋滙都I最新連錄17伙撻訂，涉及成交金額約1.03億元，涉及單位滙都I的第1、3座，成交價452.36萬至753.66萬元，呎價13,919至16,163元，於2023年7月以及2024年3月沽出。於惟單位8月25日被列為終止交易，料眾買家已撻訂，並遭發展商各沒收5至10%訂金，即合共涉約1,006.4萬元訂金。

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都。

雲海別墅3號洋房買家兩年後撻訂 輸近933萬訂金

8月最大一宗撻訂為新地（0016）馬鞍山白石洋房項目雲海別墅Lily Avenue 3號洋房，屬三房雙套間隔，實用面積2827平方呎、連1035平方呎花園、236平方呎平台，以及409平方呎天台。

單位原本於2023年11月以6219.4萬元沽出，呎價22000元，買家在8月7日正式終止買賣合約，料買家已棄購，發展商殺訂15%，金額涉約932.91萬元。值得留意的是，該洋房以招標價6096萬元重售，呎價21563元，即較撻訂前賣平2%。

馬鞍山雲海別墅。（資料圖片）

黃竹坑站揚海、油塘蔚藍東岸等亦錄撻訂

其餘撻訂個案包括油塘蔚藍東岸、紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH、跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY、西營盤尚瓏、黃竹坑站揚海等。