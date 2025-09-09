錦上路柏瓏I、II更新價單涉31伙　增折扣至30%　有單位劈價逾22%

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第一期發展項目柏瓏I、II最新更新31伙價單定價，當中部分單位屬撻訂貨，發展商又將折扣由原先的16%增至最多30%，有個別單位在減價前後相差逾22%。另柏瓏I 落實本周五（12日）賣27伙。



調整價單定價、增折扣至最多三成

最新更新31伙當中全屬一房間隔，單位實用面積339至384方呎，在調整前價單定價原先為737.6萬至919.3萬元，最高折扣為16%，經調整後的價單定價為736.7萬元至855.2萬元，折扣增至最多30%，最新折實售價為515.69萬至598.64萬元。

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第一期發展項目柏瓏。

個別單位減價前後相差逾兩成

當中減價最高6座19樓B5室，實用面積384平方呎，屬一房連儲物室間隔，價單定價由919.3萬元減至855.2萬元，當中減幅約7%，扣除最新最多30%，折實價由772.21萬元減至598.64萬元，當中減幅173.57萬元或22.5%。