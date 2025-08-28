錦上路柏瓏I再錄9伙撻大訂 共殺訂642萬 成交金額涉6426萬
撰文：李明珠
出版：更新：
新盤持續錄得撻訂。由信置（0083）與中海外（0688）、嘉華國際（0173）合作、已屬現樓的元朗錦上路柏瓏I，繼早前錄得多宗撻大訂後，最新再撻訂9伙，涉及成交金額逾6,426萬元，發展商合共殺訂642萬元。
成交紀錄冊顯示，柏瓏I最新再錄9宗撻大訂個案，成交金額逾6,426萬元。涉及的單位均於2022年售出，當時成交價由660.96萬至808.98萬元。惟該批單位已於本月正式終止交易，買家均遭沒收10%訂金，涉約66萬至80萬餘元，發展商合共殺訂約642萬元。
