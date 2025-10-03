洪水橋片區用地擬建4幢住宅、樓高41至42層　提供931伙

發展局在去年底邀請市場在3個月內就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書。土木工程拓展署西拓展處表示，考慮早前意向書內的巿場意見後，最新向城規會申請在申請地點（即洪水橋／厦村新發展區的「片區開發」試點內的H6用地）推展私營房屋發展，以增加發展該試點的財務可行性。



尋找新地點重置消防及救護員工宿舍

據文件指出，是次申請地點屬洪水橋/厦村新發展區規劃區第34E區用地，地盤鄰近洪水橋站，地皮面積約83,535平方呎，屬「政府、機構或社區(1)」地帶，現時預留作分區消防總局及救護站暨員工宿舍之用，亦與消防處協調並積極在新發展區內尋找合適地點重置設施。

擬地積比6.5倍發展4幢住宅 樓高41至42層、涉931伙

目前最新擬以地積比6.5倍發展，可建樓面約54.29萬平方呎，4座樓高41至42層的物業，預計提供約931個私人住宅單位，另外非住宅樓面為4.18萬平方呎，地下至4樓設商店、食肆及停車位等，整個項目預計於2033年前落成。

是次申請可增加試點的財務可行性

土木工程拓展署西拓展處又指，今次申請可促進洪水橋／厦村新發展區的發展，及增加試點的財務可行性、可 回應政府維持穩定私人住宅發展的政策方向、發展與鄰近環境相容，以及不會造成不良的技術影響等。