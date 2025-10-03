北角單幢盤兩年終開齋　港輝豪庭兩房608萬沽　呎價1.4萬創新低！

樓市回穩成交回升，北角單幢盤港輝豪庭相隔近兩年後再錄成交。一伙兩房單位最新以608萬元沽出，呎價14,272元，創屋苑近年呎價新低。原業主長情持貨24年，帳面勁賺365.5萬元，樓價期內升值約1.5倍。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交單位為港輝豪庭低層D室，實用面積約426平方呎，屬兩房設計，望向北樓景單位。據悉，業主原叫價660萬元放盤，新近減價52萬元或約7.8%，終以608萬元獲買家承接，呎價14,272元。

成交呎價14272元 創屋苑近三年新低

翻查成交資料，若除去上述成交，該屋苑近三年合共錄得7宗二手成交個案，呎價介乎14,540元至20,030元。換言之，上述單位的成交呎價，創屋苑近年呎價新低。

成交單位為港輝豪庭低層D室，實用面積約426平方呎，屬兩房設計。（資料圖片）

同類單位兩年跌價72萬

另參考對上一宗同類型成交，涉及單位為中層D室，面積間隔相同，於2023年底以680萬沽出，即該屋苑同類型單位的造價於近兩年間，跌價72萬元或約10.6%。

上手長情持貨24年 帳賺365.5萬

另外，原業主於2001年11月以242.5萬元購入單位，持貨24年帳面升值365.5萬元，樓價期間大幅升值約1.5倍。