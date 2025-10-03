內地生「租樓勝地」大蝕讓　大圍名城三房1050萬沽　6年貶值四球

近期樓市氣氛回暖，帶動二手交投。向來屬內地生「租樓勝地」的大圍名城，屋苑一伙三房單位最新以1,050萬元成交，呎價約15,441元。原業主持貨六年，帳面損手400萬元或約27.6%。



美聯物業聯席區域經理張義強表示，上述成交單位為大圍名城二期1座低層SD室，實用面積為680平方呎，屬三房間隔，外望泳池及城市景。據悉，買家為區內換樓客，已於市場睇樓逾一年，有見近月市況持續轉好，逐議價後以1,050萬元承接單位，呎價約15,441元。

持貨逾六年 樓價貶值四球

資料顯示，原業主2019年以1,450萬元購入單位，持貨逾六年，帳面損手400萬元，樓價期內貶值約27.6%。

↓↓大圍名城二期1座低層SD室景觀↓↓