恒地THE HADDON加推46伙　折實均價貴約6.2%　入場費496萬

恒地（0012）紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第四期THE HADDON，加推6號價單涉46伙，折實平均呎價約19,960元，較對上一張價單提價約6.2%，入場費496萬元，中秋節（6日）先到先得推23伙銷售。



是次加推46伙， 實用面積251及369平方呎，屬一房間隔，定價由542.1萬至847.8萬元，呎價由20,850至22,976元，扣除最高8.5%折扣優惠後，折實價由496萬元至775.7萬元，折實呎價由19,078至21,023元。

入場費496萬 中秋節銷售23伙

當中入場單位為6樓N室，實用面積260平方呎，屬一房間隔 ，折實價496萬元，折實呎價約19,078元。

發展商亦公布銷售安排，將於下周一（6日）中秋節以先到先得形式銷售23伙單位。

恒地必嘉坊。（蔡偉南攝）

全盤453伙不設開放式

項目全盤提供453伙單位，不設開放式戶。單位實用面積由223至430平方呎；當中一房單位佔351伙，實用面積約223至369平方呎；兩房單位提供62伙，實用面積由309至417平方呎；三房單位提供20伙，實用面積大約392至430平方呎。另設平台及頂層特色戶，實用面積255至642平方呎，共佔20伙。