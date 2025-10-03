CCL報139.94點微跌0.22%　第3季八大樓價指數齊升、近十季首見

中原城市領先指數CCL最新報139.94點，按周跌0.22%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，多個新盤陸續推出，而且市場望政府有利好樓市措施及等待減息，二手樓價連升3周後輕微回軟，但CCL仍處於2024年8月初後的60周次高水平。



重啟減息後，樓市氣氛明顯轉好，買家入市意欲增強，相信短期樓價上升趨勢未變。CCL第四季目標143.02點，現時相差3.08點或2.20%。



CCL較五月低位升3.54%

楊明儀指，今年5月拆息回落，樓價開始見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升3.54%，今年樓價暫時累升1.67%。指數較今年3月財案前134.89點低位升3.74%，較去年9月首次減息前135.86點低位升3.00%，較2021年8月191.34點歷史高位跌26.86%。

中原城市領先指數CCL最新報139.94點，按周跌0.22%。（中原數據）

CCL Mass按周跌0.45%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.24點，按周跌0.45%。CCL(中小型單位)報139.90點，按周跌0.43%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣結束3周連升，指數均仍為2024年8月初後的60周第3高。CCL(大型單位)報140.14點，按周升0.89%，連升2周共2.50%，指數創2025年2月中後的32周新高。

四區樓價三跌一升 港島區終止2周連升

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報136.42點，按周跌3.08%，跌幅8周以來最大，終止2周連升。九龍CCL_Mass報138.74點，按周跌0.64%，指數仍為今年第4高。

新界西CCL_Mass報129.32點，按周跌0.14%，連跌2周共0.28%，指數仍為今年第3高。新界東CCL_Mass報158.33點，按周升3.05%，升幅為2021年6月(223周)以來最大，連跌2周後反彈，指數創2024年4月底後的74周新高。

四區樓價三跌一升，港島區終止2周連升。（資料圖片）

近十季首見八大樓價指數齊升

以正式買賣合約日期計，今年第三季八大樓價指數齊升，是2023年第一季全面通關後近10季以來首見，CCL按季升2.48%，結束2季連跌。同期CCL Mass升2.43%，CCL(中小型單位)升2.48%，CCL(大型單位)升2.45%，港島升1.86%，九龍升1.90%，新界東升4.78%，新界西升1.96%。

若按年計，CCL今年累升1.67%，CCL Mass升2.25%，CCL(中小型單位)升2.12%，CCL(大型單位)跌0.50%，港島跌1.55%，九龍升3.68%，新界東升6.71%，新界西升0.75%。