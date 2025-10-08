上月共3份預售樓花新申請　新地西沙2B期涉522伙

地政總署公佈，9月份錄得3份預售樓花新申請個案， 涉及909伙，較8月份1,459伙按月跌37.7%，當中矚目新地西沙第2B期發展項目，涉522伙。此外，九龍建業（0034 ）位於清水灣道35號地盤的聖約瑟安老院舊址項目，其中第一期亦已提交預售申請，涉及361伙。



豐資源西貢項目獲批 打破連續四個月「零批出」

至於8月份批出一份批預售樓花同意書，豐資源發展的西貢窩美紅棉路8號項目，涉及51伙，預計關鍵日期為2025年11月6日落成，樓花期不足1個月，打破連續四個月「零批出」情況。

西沙第2B期發展項目申預售樓花 涉及522伙

至於，3份預售樓花新申請個案，包括新地（0016）西沙第2B期發展項目，涉及522伙，預計落成日期為2026年11月30日。據發展商表示，西沙第1B期SIERRA SEA 兩期項目已連續進行6輪銷售，並於一個月內累售出逾1,520伙，套現約85億元。

西沙第1B期SIERRA SEA 。

九建聖約瑟安老院舊址項目第一期申預售樓花

另一宗申請為九龍建業（0034 ）位於清水灣道35號地盤的聖約瑟安老院舊址項目，其中第一期亦已提交預售申請，涉及361伙，預計關鍵日期為2026年11月30日。

資料顯示，項目獲批建築圖則，當中商住總樓面達約215.21萬方呎，料可提供逾5,000伙。發展商在2021年以96.58億元完成補地價，每平方呎樓面補價約4,464元。

清水灣道35號前身為聖約瑟安老院，在 1920年代由法國慈善機構安貧小姊妹會建立。（羅國輝攝）

盛智文、遠東西貢蠔涌洋房項目涉26座

「蘭桂坊之父」盛智文旗下蘭桂坊集團夥拍遠東發展（0035）等西貢蠔涌洋房項目亦提交預售申請，涉及26座洋房，預計關鍵日期為2027年5月4日。

據知，截至9月待批樓花伙數為8,902伙，較上月8,047伙按月升855伙或近11%。