9月新盤56宗撻訂　皓畋撻訂貨重售賣平2300萬　柏瓏三度成撻訂王

2025年9月新盤市場共錄得56宗撻訂個案，較8月的60宗輕微減少4宗，涉及撻訂金額約逾5,840.68萬元，與上月5,777.8萬元相若。



最大一宗撻訂個案為嘉里何文田皓畋四房，買家採3年特長成交期、「先住後付」入市，終撻訂離場輸715萬元。 同時錦上路站項目柏瓏I、II 單月42宗撻訂個案，涉及撻訂金額1661.69萬元，第三度成為「撻訂王」。



何文田皓畋長成交期買家撻訂 單位重售賣平2300萬

9月最大一宗撻訂為嘉里（0683）旗下何文田皓畋，實用面積1,477平方呎，屬四房間隔，買家最先於於2021年4月以5,500萬元沽出，呎價37,238元，當時採1138日，即3年的特長成交期，並享提早佔用及延期成交1年優惠。惟單位其後於9月15日月終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂13%涉約715萬元。

及後發展商最終重新招標推售，並以最新3,200萬元連車位沽出， 即較撻訂前賣平2,300萬元，單位4年半減價近42%。

何文田皓畋。（資料圖片）

錦上路柏瓏I、II 單月錄42宗撻訂 涉資3.83億

市場上亦錄連環撻訂個案，當中信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站發展項目柏瓏I、II ，單月合共錄42宗撻訂個案，撻訂宗數按月增加55%，涉及撻訂金額1,661.69萬元，至於該批撻單位合共涉資3.83億元。

該批撻訂個案分別屬柏瓏瓏I、II，該批買家分別在2022年5月及7月入市，撻訂單位分布於第1、2、3、6、7、9座，成交額由649.17萬至1,477.69萬元。當中，最貴一伙柏瓏第6座19樓A5室，實用面積737平方呎，屬三房間隔，於2022年5月12日以1,477.69萬元售出，當時呎價2,1067元。

黃竹坑海盈山現4連撻 眾買家棄購輸逾670萬訂

另外，嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山第4A期，亦出現4宗連環撻訂個案，共涉及樓價約7,609萬元，今眾買家棄購輸逾670萬元訂金。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位2B座10、18 、20，以及23樓的B室，該批撻訂單位於2023年7月21及24日沽出，成交價約1,868.78萬至1,944.8萬元，合共涉及樓價共7,609萬元。惟該批單位於9月22日被列為終止交易，料眾買家已撻訂，並遭發展商各沒收5至10%訂金，即合共涉約670萬元訂金。