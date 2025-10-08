股市向好、資金持續流入　戴德梁行：全年樓價有望止跌回升至2%

隨著股市表現向好、資金持續流入，香港住宅市場延續第二季的回穩勢頭。戴德梁行預計，2025年全年成交量可達到58,000至60,000宗，而全年樓價有望止跌回升至2%內的水平。



據該行資料，第三季住宅買賣合約總數約16,700宗，按年大升63%。當中，一手市場保持活躍，佔七至八月總成交逾三成，不少發展商透過貼市定價及優惠條款吸引買家，尤其在中小型住宅方面，市場入市意欲明顯回升。季内，9月份美國聯儲局宣布減息0.25厘，為本年度首次減息，本港多家銀行亦相繼跟隨下調住宅按揭利率，變相降低入市門檻和成本，相信有助進一步刺激住宅市場需求。

租金升、減息助樓市整固期中逐步走出谷底

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，隨著資金環境逐步寬鬆，加上住宅租金回報持續上揚，買家入市意欲提升，支持住宅成交自今年三月份起一直維持在每月5,000宗以上。另外，9月份美國聯儲局宣布減息0.25厘，為市場釋出正面信息，有助樓市在整固期中逐步走出谷底。

根據差估署數據，整體住宅樓價指數自今年三月份低位後逐步回穩，於三至八月份累計回升1.3%，令首8個月累計跌幅收窄至0.2%。她續稱，同期住宅租金指數在外來專才和非本地學生帶動下首八個月亦錄得約3.2%的升幅，反映租賃市場表現穩健。

投資客及租樓人士入市為樓市提供正面支持

展望後市，若美國年內再度減息，港元拆息有望進一步下調令資金成本下降，使租金回報更具吸引力，促使部分投資客及租樓人士入市，為香港整體樓市成交量和售價提供正面支持作用。預期2025年全年成交量可達到58,000至60,000宗，而全年樓價有望止跌回升至2%內的水平。

細價盤沙田第一城樓價按季回升3.8%

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，第三季樓市氣氛持續改善，尤其在中小型住宅市場表現尤為突出。根據該行追蹤受歡迎屋苑樓價表現，各類市場均錄得按季升幅，反映市場承接力逐步回穩。當中代表細價盤的沙田第一城按季回升3.8%；代表中價市場的太古城按季亦升1.9%；而代表豪宅市場的貝沙灣亦見1.5%的按季升幅。最近收到的銀行詢價量雖然比五月高位稍微回落，但仍然屬於年内較高水平，顯示市場活躍度維持，當中亦不乏連租約的樓盤成交。

買家入市興趣集中於細銀碼物業，尤其是樓價介乎港幣500萬至600萬以下的中小型單位。配合銀行現金回贈及減息預期，相信此類物業的成交量將持續高企，成為推動整體住宅市場復甦的主要動力。