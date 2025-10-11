滙豐私有化恒生　繼續巨額投資香港　能為商業地產帶來曙光嗎？

近日金融市場出現震撼性新聞，滙豐銀行提出以每股作價155港元，私有化上市超過半世紀的恒生銀行，等於要動用1061億港元向其他股東收購37%股權。有人認為滙豐銀行此次的收購行動，是為了處理恒生銀行的不良資產，對市場產生不利影響。筆者反問，難道滙豐銀行沽售恒生銀行，對市場才是利好嗎？其實，這是一件非常顯淺的事情，淡友們不要一廂情願地什麼都唱跌。滙豐銀行提出以溢價30.3%私有化恒生銀行，等於是動用巨款真金白銀作出投資，當然是對香港前景投下信心一票。



滙豐否認要處理恒生的壞帳才提出收購，那麼究竟為何呢？筆者認為主要的原因是一個字「平」！香港的國際金融中心排名在三甲之內，是世上最安全的資金避風港，全球各地資金蜂擁而至，如今銀行的M3貨幣供應量有近20萬億元的歷史新高，僅僅靠這些存款來賺取息差，就已經足夠讓銀行發大財。更何況香港銀行是最受政府保護的產業，絕對不容許虧損或倒閉，向來要獲取香港銀行牌照都是難上加難的事。恒生銀行屬於香港四大銀行之一，品牌價值彌足珍貴，即使近年壞帳不少，去年仍然賺得近190億港元利潤。

我們來看看過去10年，在金融市場沒有那麼興旺的時候，一些品牌效應較小的銀行，如：永隆銀行，在2015年被招商銀行私有化時，溢價約為35%-40%；創興銀行，在2018年被越秀集團私有化時，溢價約為40%-50%。今天，香港金融市場非常蓬勃，銀行業盈利前景一片光明，恒生銀行這麼大的牌子，被出價收購的溢價只是30.3%，當然算便宜了。不過，雖然私有化的出價不高，但是成功的機率卻挺高，因為滙豐本身就擁有恒生63%的控股權，如果合共有75%股份的人同意就能成事，也就是說，只需要再爭取12%的股民支持。如果我是小股東，我會賣掉溢了價的恒生，再去買入跌了價的滙豐，反正兩只股票相差不多，論派息和升值似乎滙豐更佳。

商業地產能否重回正軌 還需金管機構配合

另一方面，滙豐雖說不是因為壞帳才私有化恒生，但也絕對有趁機收購的意圖，有壞帳讓人覺得將來盈利受壓，小股東願意出售的機會就越大。至於壞帳，銀行當然想盡快處理，自從滙豐派出新的CEO到恒生，大家都知道是怎麼一回事了。滙豐銀行加大投資香港是好事，盡快清理不良資產更是好事，相信所有在香港長期生活、工作和營商的港人，都不願意看到香港有太多的不良資產，都希望香港人財富健康，擁有更多優質資產。香港的優勢很明顯，全球最自由經濟體、IPO集資世界第一、五所世界百強大學、大量資金和人才湧港，這些都足以讓香港持續繁榮。

滙豐銀行指出如成功收購，會維持恒生的品牌和獨立性，對此筆者認為十分正確。建立一個品牌不容易，打造一個近百年的知名品牌更加不容易，沒理由輕易將其名字解除。滙豐與恒生同一系列，業務性質相近，可是作風和態度還是有分別，滙豐比較嚴謹，恒生比較進取，雖然客戶有重疊情況出現，但也由於兩家銀行處事作風有些不同，正好互相彌補對方的短板，免卻流失重要客戶。那麼為何金融市場異常興旺，物業市場還有大量不良資產？筆者也是甚感疑惑，歸根到底是政策問題，政府對金融市場甚為寬鬆，相反對商業地產，尤其是大額物業按揭貸款監管嚴厲。

過去幾年，樓市下跌幅度擴大，商業地產面對嚴峻考驗，回應巿場的救市呼籲，港府多次放寬按揭成數，如今根據金管局的指引，商業物業可以做到7成按揭貸款。然而，儘管財金官員及金管局高層多次表明放寬按揭，但是政策未能如實傳達下去，商業物業要獲得銀行按揭十分困難，別說7成貸款不可能，5成都不會批准。據說原因是金管部門的中下層官員非常堅持原則，不肯輕易批準銀行貸款，一旦發現有銀行借出貸款予商業物業，就馬上立案逐個調查按揭個案，所謂多一事不如少一事，銀行雖然有所埋怨，也不敢得罪金管機構，寧願少做一單生意算了。也由於這個原因，引致商業地產交投緩慢，嚴重阻礙不良資產轉為優質資產的進程。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。