樓市下沉！建築師樓業務萎縮　要求員工減薪9%兼取消3天無薪休假

樓市由高位回落近三成，私人發展商項目也正在減少，建造業生計受到影響。去年8月份要求員工放無薪假，並要求減薪10%的劉榮廣伍振民建築師事務所，再有新動作，網上最新流傳該大型建築師樓一封內部信件，內容指由於過去一年市場狀況未見好轉，政府及私人發展商均採取非常被動及謹慎的態度，業務量較去年更為萎縮，因此要求下月（11月）起，在原有薪資下調10%的基礎上，額外再下調9%。



合計去年8月份及今年10月份的減薪安排，若該公司員工選擇接受最新安排，將合計接受減薪共19%。



內部信件：政府、發展商均採取非常被動、謹慎態度

上述劉榮廣伍振民建築師事務所的內部信件，於本周一（10月13日）發佈，內容提到，為應對香港嚴峻的經濟環境及疲軟的房地產市場，該公司自 2024年9月起實施了「每月3天無薪休假」的安排，不過一年過去，市場狀況未見好轉，政府及私人發展商均採取非常被動及謹慎的態度，業務量較去年更為萎縮。

連同去年減薪10% 兩次合共累積減薪共19%

因此，建築師事務所要求公司與全體員工取消「每月3天無薪休假」的安排，同時在原有薪資下調10%的基礎上，額外再下調9%。

而在內部信件結尾則指出，希望此措施僅是暫時性的，並將持續監察情況，重新評估此決策。並要求員工在下周三前同意並簽署文件。

劉榮廣伍振民建築師事務所內部文件。（網上流傳資料）

消息指減薪安排應用全數員工

劉榮廣伍振民建築師事務所為本地大型建築師樓，總部位於銅鑼灣時代廣場1期46樓及47樓兩層樓面。據消息人士，上述最新減薪安排將應用於全數員工，記者正向劉榮廣伍振民建築師事務所查詢。

知名作品包括嘉湖山莊、黃埔花園、中環中心、長江中心二期

翻查資料，本地多個住宅屋苑均出自劉榮廣伍振民建築師事務所，例如天水圍嘉湖山莊、紅磡黃埔花園等十大屋苑。寫字樓則有甲廈中環中心、長江集團中心二期。此外，房協長沙灣「大四喜」喜盈、喜韻、喜漾及喜薈，「居屋樓王」鑽石山啟鑽苑、啟翔苑亦是該建築師樓的作品。

劉榮廣為劉榮廣伍振民建築師事務所主席兼董事總經理劉榮廣。