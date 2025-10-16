收租王永倫2100萬沽旺角新興大廈一籃子單位　呎價僅2625元

「收租王」永倫集團再度沽出旗下物業，最新以2,100萬元賣出旺角彌敦道603號新興大廈9樓11至20室，平均呎價2,625元。持貨至今逾20年，轉手帳面賺約1,225萬元，期內升值1.4倍。



據知，是次成交為旺角新興大廈9樓11至20室，面積約8,000平方呎，在9月中旬以2,100萬元沽出，呎價2,625元。新買家以公司「ABLE RICH PROPERTIES LIMITED」名義入市，買家董事姓林。

旺角彌敦道603號新興大廈。（陳浩然攝）

持貨逾20年帳升1.4倍

至於，原業主為永倫集團創辦人倫志炎兒子、集團主席倫耀基及其相關人士，在2005年1月以不同公司名義入市，涉資共875萬元，持貨逾20年，是次轉手帳面賺約1,225萬元，期內升值1.4倍。

2.3億蝕沽中環皇后大道中九號全層 樓價7年蒸發逾3億

事實上，永倫集團近年頻頻沽售旗下房地產資產，目前仍有不少核心區商業物業正在放售。6月份以約2.3億元沽出中環皇后大道中九號34樓全層，較2018年寫字樓高位時以約5.3億元購入時帳面貶值約57%，樓價7年蒸發逾3億元。

另外永倫主席倫耀基旗下的茂盛控股（0022），近月委託代理放售金鐘遠東金融中心極高層海景單位，意向價6,116萬元，較7年前商廈高峰期的購入價，大幅低逾1億元約或63%。