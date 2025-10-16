市傳取消交易！紀惠湯文亮3個月前4.4億沽上環信德中心全層

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，在7月份以約4.4億元沽出上環信德中心商廈全層，呎價約2萬元，持貨近21年，帳面轉售大賺3.3億元。不過有市場消息透露，該宗信德中心全層商廈交易已經取消，物業業權重回紀惠集團手中。



上述成交個案為上環信德中心西翼35樓全層，面積約2.2萬平方呎，去年9月份以6.6億元放售，當時湯文亮曾指「有買有賣，才是做生意」，又指「已經賺好多錢，不可能太苛求」。

該層寫字樓在今年7月份一度以約4.4億元沽出，較意向價低約三分之一或2.2億元。紀惠集團主席、「廖太」廖湯慧靄，早於2004年9月購入上址，當時購入價不足1.1億元，帳面升值逾3.3億元。

不過有地產代理消息透露，該宗信德中心全層商廈交易已經取消，物業業權重回紀惠集團手中。

上環信德中心。