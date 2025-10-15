錦上路站柏瓏III暫收逾2600張票、超購逾11倍

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III 今日（15 日）公布最新消息。項目截至晚上8時半，暫收逾2,600張票，以首兩張價單206伙計，暫超購逾11倍。發展商表示，項目將於短期內上載銷售安排。



入票7成為用家 另外3成為投資者

信和置業執行董事田兆源指，當中入票7成為用家，另外3成為投資者。同系將軍澳凱柏峰7月現樓重推後，逾2個月累沽927伙，套現逾59億元，全盤累計售出1,772伙，吸金逾131億元。另有柏瓏I、II期住戶有意加購今期單位收租。

夥中原推按揭優惠吸客

為配合項目銷售，亦夥中原推按揭優惠，當中「低息定按優惠」首三年或首五年的定息率為2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.125%），按揭年期長達30年，按揭成數高達9成。另設「高回贈H按優惠」，全期按息低至H加1.3%，封頂息保障低至P減2%（P現為5.375%），即實際按息為3.375%，設貸款額1.4%現金回贈。

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏。