預計美國再度減息　換樓客斥1105萬購屯門瓏門三房　貴過估價約8%

樓市氣氛持續向好，市場預期聯儲局本月再度減息，增強買家入市信心。屯門瓏門一伙三房套單位獲一名換樓客垂青，該換樓客因預計美國將再次減息，故決定以1,105萬元承接單位，呎價15,390元。而原業主持貨近五年，帳面賺17萬元或約1.6%離場。



中原地產分行經理楊宏達表示，上述成交單位為瓏門1座中層A室，實用面積718平方呎，屬三房套房加儲物房間隔，向南，享屯門市鎮公園開揚景致。據悉，業主開價1,150萬元放盤。

趁減息周期換樓 1105萬購三房

而買家為同區家庭客，本身居於兩房單位，有見小朋友日漸長大，需要更大居住空間，所以決定換樓買三房單位。加上該買家見近月樓市明顯回暖，預計美國會繼續減息，所以加快步伐。幾經議價後，業主減價45萬元至1,105萬元成交，呎價15,390元。

↓↓瓏門1座中層A室↓↓

成交價高出估值約8%

參考網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為1,024萬元，而中銀估價為1,030萬元，即上述單位的成交價較估價高約8%。

原業主五年微賺17萬離場

翻查資料，原業主於2020年以1,088萬元買入單位，持貨約五年，帳面賺17萬元，單位期內升值約1.6%。