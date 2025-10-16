錦上路站柏瓏III暫收逾2800票、超購逾12倍　擬下周初開售

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III 今日（16日）公布最新消息。項目截至下午2時，暫收逾2,800張票，以首兩張價單206伙計，超額認購逾12倍。發展商表示，項目最快日內上載銷售安排，擬下周初開售。



信和置業執行董事田兆源表示，截至今天下午2時，柏瓏III累收逾2,800張票，按首兩張價單共206伙計，超額逾12倍。項目最快於今日內上載銷售部署，擬下周初開售。

左二：信和置業執行董事田兆源。（發展商提供）

夥經絡推按揭優惠吸客

為配合項目銷售，項目亦夥經絡推按揭優惠，當中「高存息戶口H按計劃」按息全期H+1.3%，封頂息率低至P-2%（P=5.375%），按揭成數高達9成，年期長達30年。另設「限時低息定按計劃」，可選擇3年期或5年期定息，息率固定為2.73厘，其後按息全期低至P-1.75%（P=5.125%），按揭成數高達９成，年期最長可至30年。