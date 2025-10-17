VR睇樓入市！用家斥759萬購荃灣愉景新城三房　上手帳賺逾兩球走

市場預期美聯儲再減息，帶動部分買家加快入市步伐。荃灣愉景新城一伙三房單位近日獲換樓客垂青，雖然單位無法安排實地睇樓，買家於瀏覽VR虛擬實景後仍決定入市，以759萬元承接單位，呎價約12,608元。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述成交單位為愉景新城9座中層D室，實用面積602平方呎，屬三房套房間隔，景致開揚。據悉，業主叫價780萬元放盤，單位可交吉，但未能提供實地參觀。

成交單位為愉景新城9座中層D室，實用面積602平方呎，屬三房套房間隔。（資料圖片）

買家僅透過VR睇樓 終斥759萬入市

而買家屬換樓客，因早前於中原網站透過VR視察單位，心儀其間隔及景觀，之後亦有實地參觀同類型放盤，比較後認為上址價錢吸引，計劃重新裝修後入住，故爽快議價入市。雙方議價後，業主減價21萬元，最終以759萬元成交，呎價12,608元。

上手持貨28年 樓價升值45%

翻查資料，原業主於1997年9月以525萬元一手買入單位，持貨約28年，帳面獲利234萬元，樓價期內升值45%。