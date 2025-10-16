西半山天御連沽兩伙4房戶　成交價均超過1億元

恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）第一期，今日以招標形式售出2伙，套現超過2.1億元。



最新成交包括天御第2座33樓A室，實用面積2,329平方呎，採4房4套連工作間及儲物間間隔，成交價1.09億元，呎價46,801元。

另外一伙為天御第2座31樓B室，實用面積2,335平方呎，同樣為4房4套連工作間及儲物間間隔，以1.02億元沽出，成交呎價43,683元。

累沽7伙、套現近10億 全數超過1億元

天御（THE LEGACY）第一期自上月開售以來，累積沽出7伙，每伙均超過1億元，合共套現接近10億元。該盤目前最貴成交個案為天御第2座50樓全層特色戶，實用面積4,710平方呎，採三房三套設計、並附工作間、儲物室、溫室等，並連同兩個車位、一個電單車位等，以近3.55億沽出，呎價75,363元。招標文件顯示，該單位每月管理費48,290元，每呎管理費逾10.2元。

三層複式大宅内置迴旋形樓梯

據樓書資料，當中面積最大單位為天御52樓、53樓、55樓的三層複式大宅，實用面積11,200平方呎，屬四房間隔，連私人天台及位處3樓的私人平台。單位面積非常寬敞，設有4部升降機，其中兩部為屋内升降機，1部為升降機大堂，而其餘1部為儲物室專用。單位内置兩條迴旋形樓梯。

而最細單位為6樓的B室及C室，實用面積同為834平方呎，兩房間隔，外連私人花園。

↓↓三層複式大宅圖則資料↓↓

分兩期發展 設2伙頂層過萬呎空中別墅

項目由兩座住宅大樓組成，分兩期發展，總實用面積超過40萬平方呎。其中項目頂層設有2伙三層複式空中別墅。單位設獨立私人升降機大堂及4部升降機，及附設私人車庫，提供最多8個車位及1個電單車位。

據了解，現時全港單一分層單位最大料為鴨脷洲豪宅凱玥的頂層複式，實用面積9,336平方呎。

早於20年前已展開收購美麗臺

翻查資料，恒地（0012）及新世界（0017）早於20年前展開收購美麗臺，並成功在2016年完成收購及展開重建。其後在2019年9月獲屋宇署批出動工紙重建，最終在2024年3月獲批入伙紙，涉及172伙，上述項目現時地址已改為衛城道8號。